Super Bowl 2026 | Bad Bunny divide l’America con un omaggio agli immigrati Trump protesta JLo approva

A Seattle, durante il Super Bowl 2026, Bad Bunny ha portato sul palco un omaggio agli immigrati che ha fatto discutere. Mentre alcuni tifosi apprezzano il gesto, altri, tra cui Donald Trump, protestano, e Jennifer Lopez si schiera dalla parte dell’artista. La performance ha acceso un dibattito acceso negli Stati Uniti sulla questione dell’immigrazione e sulla libertà di espressione nello sport e nell’intrattenimento.

Il Super Bowl 2026, disputato a Seattle, è stato teatro di una performance di Bad Bunny che ha diviso l’opinione pubblica americana. Lo show della superstar portoricana, intriso di un forte messaggio a favore degli immigrati, ha suscitato l’ira dell’ex Presidente Donald Trump, mentre ha raccolto l’approvazione di figure come Jennifer Lopez. L’evento sportivo ha visto la vittoria dei Seattle Seahawks sui New England Patriots. La serata culminata con la vittoria dei Seahawks non è stata solo una celebrazione sportiva, ma anche un palcoscenico per un’esibizione che ha rapidamente superato i confini del campo da gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Super Bowl 2026 Super Bowl, lo show che divide. Canta Bad Bunny e Trump attacca. Seahawks favoriti sui Patriots Questa notte si gioca il Super Bowl numero 60, la partita più attesa dell’anno negli Stati Uniti. Bad Bunny al Super Bowl e la lotta a Trump e ICE con l’arma più affilata: l’identità culturale Durante il Super Bowl, Bad Bunny ha fatto parlare di sé non solo per la sua performance, ma anche per le sue parole rivolte a Trump e all’ICE. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Super Bowl 2026 Argomenti discussi: Apple Music lancia Verso l’Halftime di Bad Bunny in attesa del Super Bowl LX; Super Bowl 2026, il programma dell'Halftime show e della finale; Super Bowl, la promessa di Bad Bunny: Farò ballare il mondo. E Trump lo boicotta; Super Bowl 2026: Bad Bunny protagonista dell'halftime show e tutti gli ospiti musicali. Super Bowl 2026, la performance di Bad Bunny all’Halftime ShowBad Bunny è divenuto il primo artista a esibirsi principalmente in spagnolo all’Halftime Show del Super Bowl. Il cantante portoricano ha reso omaggio alla sua terra natale lanciando anche un messaggio ... tg24.sky.it Bad Bunny, lo show al Super Bowl celebra gli immigrati e fa infuriare Trump. Sorpresa Lady GagaLa superstar incanta il campo con il suo messaggio che esalta i latini: Insieme siamo l'America. Jennifer Lopez applaude via social. Il presidente: Il più ... repubblica.it Per il secondo anno consecutivo, la squadra tifata da Trump perde il SuperBowl, gran finale del football americano. Con coda di polemiche tra il presidente e il rapper Bad Bunny facebook "Lo show del Super Bowl è stato assolutamente terribile, uno dei peggiori di sempre! Un affronto alla grandezza dell'America". È l'attacco di Trump a Bad Bunny su Truth. "Il ballo è disgustoso, soprattutto per i bambini". #ANSA x.com

