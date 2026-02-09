A Boston, i tifosi dei New England Patriots sono rimasti delusi dopo la finale del Super Bowl 2026. I Seahawks di Seattle hanno vinto per 29-13 a Santa Clara, in California. La squadra di casa non è riuscita a portare a casa il titolo e la delusione si è vista negli occhi dei supporter, che speravano in un risultato diverso.

(LaPresse) Il Super Bowl 2026 ha visto il trionfo dei Seattle Seahawks. Nel match del Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, si sono imposti per 29-13 sui favoritissimi New England Patriots. Una sconfitta che ha deluso molto i tifosi dei Patriots a Boston. Eccone alcuni che hanno seguito il match in un locale di Burlington, Massachusetts. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Super Bowl 2026, a Boston la delusione dei tifosi dei New England Patriots

Questa notte si gioca il Super Bowl numero 60 a Santa Clara.

La squadra dei New England Patriots si prepara a tornare al Super Bowl, dimostrando una rinascita dopo anni di successi.

