La squadra dei New England Patriots si prepara a tornare al Super Bowl, dimostrando una rinascita dopo anni di successi. Nonostante il passaggio di Tom Brady, considerato uno dei più grandi quarterback di sempre, e i cambiamenti nello staff, i Patriots continuano a competere ai massimi livelli. La stagione corrente testimonia la solidità e la capacità di adattamento di una franchigia storica, pronta a scrivere nuove pagine di successo.

Archiviata l’era di Tom Brady e Bill Belichick, la franchigia sembrava destinata all’anonimato. In pochi anni, invece, la società ha ricostruito la sua identità vincente. E ora una nuova finalissima C’è vita sul pianeta New England, anche dopo Tom Brady e Bill Belichick. Con il primo (considerato da molti il più grande quarterback di tutti i tempi) attualmente alle prese con gli impegni da commentatore televisivo e con quelli da proprietario di minoranza dei derelitti Radiers e con il secondo che, dopo aver vinto 6 titoli Nfl, sta faticosamente provando a imporsi anche al college, sembrava impossibile che i Patriots potessero tornare velocemente al Super Bowl. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La resurrezione dei Patriots. New England di nuovo al Super Bowl

Approfondimenti su new england

Il Super Bowl LX si terrà quest’anno e vedrà affrontarsi i New England Patriots e i Seattle Seahawks.

Il Super Bowl LX vedrà affrontarsi i New England Patriots e i Seattle Seahawks, due delle squadre più competitive della stagione NFL.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Are the Patriots actual Super Bowl contenders

Ultime notizie su new england

Argomenti discussi: La Marina si scusa con il personale ingiustamente rimosso per aver ordinato i vaccini COVID.

La resurrezione dei Patriots. New England di nuovo al Super BowlArchiviata l’era di Tom Brady e Bill Belichick, la franchigia sembrava destinata all’anonimato. In pochi anni, invece, la società ha ricostruito la sua identità vincente. E ora una nuova finalissima ... ilfoglio.it

Prosegue con fermezza la corsa dei PatriotsSolidi e cinici come non mai, i Patriots proseguono la favolosa stagione nel modo più convincente possibile, da grande squadra, senza fronzoli e adattandosi alla ferocia playoff, ritrovati dal ... playitusa.com

Seattle batte i Rams 31-27, New England sconfigge Denver 10-7: l'ultima sfida per il SuperBowl l'8 febbraio club a Santa Clara - facebook.com facebook

I New England Patriots tornano al #SuperBowl dopo sette anni, la prima volta senza Tom Brady. A Santa Clara affronteranno l'8 febbraio i Seattle Seahawks. Sugli spalti non ci sarà il presidente Trump, che ha criticato la line up dell'halftime show x.com