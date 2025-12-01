Garfagnana festa grande per Fulvio | il carabiniere compie 102 anni
Gallicano (Lucca), 1 dicembre 2025 – Compleanno speciale in Garfagnana: il carabiniere Fulvio Infante ha spento 102 candeline, festeggiando una ricorrenza che ha il sapore della storia e della memoria. A rendere omaggio a questa vita straordinaria, in una cerimonia intima e toccante svoltasi a Gallicano (in provincia di Lucca), è intervenuto il comandante provinciale di Lucca, colonnello Michele Lastella che ha consegnato al militare in congedo una lettera di auguri a firma del comandante generale, generale di corpo d'armata Salvatore Luongo, e una lucerna in cristallo: un dono simbolico, trasparente e prezioso come la fedeltà dimostrata negli anni, segno tangibile della vicinanza della grande famiglia dell'arma. 🔗 Leggi su Lanazione.it
