subsonica quattro show speciali a torino per i 30 anni di carriera

Dopo il ritorno discografico con il nuovo singolo “Radio Mogadiscio”, i Subsonica annunciano ‘Cieli su Torino 92-26’, quattro speciali appuntamenti live alle OGR Torino (official partner) per celebrare il trentennale di carriera. Le date, prodotte da Live Nation, sono previste per il 31 marzo, 1, 3 e 4 aprile 2026. ‘Cieli su Torino 92-26’, non rappresenta solo l’atteso ritorno dalla band alla dimensione live. Ogni biglietto infatti darà la possibilità di accedere anche ad una mostra antologica coinvolgente nel Duomo delle OGR interamente dedicata alla storia del gruppo – con foto, memorabilia, costumi di scena, strumenti e apparecchiature dei primi album, manifesti e tanto altro -, oltre a un dj set in cui, al termine di ogni concerto, i Subsonica si alterneranno in consolle. 🔗 Leggi su Lapresse.it

