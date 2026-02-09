La premier Giorgia Meloni attacca frontalmente la sinistra, accusandola di doppio standard. Durante un comizio, ha detto che il doppiopesismo nei confronti di Schlein è insopportabile e rappresenta una delle caratteristiche principali della sinistra italiana. Meloni ha sottolineato come spesso si usino critiche dure contro di lei, mentre su Schlein si adottino approcci diversi, evidenziando una disparità che non le piace. La tensione tra i due fronti si fa sempre più palpabile.

Parla di “doppiopesismo insopportabile” che, accusa, “è davvero la cifra della sinistra”. “La usano sempre. E non ci sto”: sono le parole che Giorgia Meloni affida a un colloquio con il Corriere della Sera a proposito del caso Andrea Pucci. La presidente del Consiglio racconta che “a stento sapevo chi fosse” ma, quanto alle accuse di sessismo anche verso Elly Schlein piovute sul comico che ha poi rinunciato alla co-conduzione di Sanremo, cita alcune vignette satiriche contro lei stessa e controbatte: “Parlano di sessismo, e io che dovrei dire? Mi facciano capire, quando attaccano me è satira, quando attaccano la Schlein è sessismo? Su di noi si può dire tutto e su di loro solo quello che condividono?”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Su di me è satira, su Schlein è sessismo”. Meloni smaschera il doppiopesismo a sinistra

La premier Meloni torna a parlare del caso Pucci e si rivolge alle polemiche sui social.

Argomenti discussi: Tutto in me è amore 27 gen – 1 feb 26; Su di me satira, su loro sessismo?, Meloni 'accende' il caso Pucci a Sanremo 2026; Laura Pausini: Io, Giovanna D'Arco. Su di me troppo odio. Grignani? L'ho cercato per chiarirci, non ha mai risposto; Meloni sul caso Pucci: Ora basta con il doppiopesismo. Se attaccano me è satira, ma su di loro è sessismo.

Caso Pucci, Meloni: A stento sapevo chi fosse. Su di me è satira, su loro è sessismo?Esprimo solidarietà ad Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare a Sanremo a causa delle offese e delle minacce rivolte a lui e alla sua famiglia, ha commentato nella giornata di ieri la presidente ... adnkronos.com

Meloni: Sulle vignette del Fatto su di me nessuno dice nulla?L'affondo della premier: Per la sinistra la satira è sacra solo quando è contro gli avversari. E cita il suo caso personale ... msn.com

Quindi ricapitoliamo: Pucci fa body shaming su Schlein, battute omofobe e roba da anni '90, viene giustamente criticato e rinuncia a Sanremo. E ora sarebbe lui la vittima Meloni che grida alla "deriva illiberale" è la ciliegina sulla torta. La stessa che non toller facebook