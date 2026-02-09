Studenti di Piombino si formano in Fondazione Dalmine per tre certificazioni nel campo dell’automazione industriale

Dal 3 al 13 febbraio, una ventina di studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto tecnico Volta Pacinotti di Piombino si sono recati alla Fondazione Dalmine per seguire un percorso di formazione nelle certificazioni di automazione industriale. La fondazione, nota per coinvolgere i giovani in laboratori pratici, ha offerto loro un’esperienza concreta nel settore.

Fondazione Dalmine, da sempre impegnata nell’avvicinare i giovani alla cultura scientifica e industriale attraverso una didattica laboratoriale capace di stimolare curiosità, competenze e partecipazione attiva, ospita dal 3 al 13 febbraio un gruppo di circa venti studenti delle classi quarte e quinte dell’ Istituto tecnico Volta Pacinotti di Piombino. Dopo le esperienze con studenti provenienti da Lovere e Bolzano, in questo inizio d’anno, il percorso formativo si apre ora anche alla Toscana, confermando la volontà della Fondazione di ampliare il proprio raggio d’azione oltre i confini orobici e di contribuire alla diffusione di una cultura industriale accessibile e coinvolgente.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Un vero triathlon dell’elettronica e dell’automazione! Le nostre studentesse e i nostri studenti stanno affrontando presso Fondazione Dalmine un triathlon tecnologico di altissimo livello: Festo FACT – precisione e controllo dei sistemi elettropneumati facebook