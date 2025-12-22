Fondazione Dalmine Tonolini | Da 15 anni sensibilizza i giovani alla cultura industriale

Per la prima volta nostro ospite, Manuel Tonolini, direttore della Fondazione Dalmine, ci ha raccontato il lavoro e la missione di una realtà culturale che da oltre vent’anni opera sul territorio bergamasco, con la missione di sensibilizzare le nuove generazioni sul tema della cultura industriale. La Fondazione Dalmine nasce infatti a partire dall’ archivio storico di Tenaris Dalmine, socio fondatore dell’ente. Un patrimonio importante fatto di documenti e fotografie che raccontano più di un secolo di storia: quella dell’industria siderurgica, ma anche quella della città e delle migliaia di persone che hanno lavorato in fabbrica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

