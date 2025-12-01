Angela Dell'Imperio 44 anni trovata morta in casa nel Casertano | aveva una ferita alla testa disposta l'autopsia

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora sconosciute le cause della morte di Angela Dell'Imperio, una donna di 44 anni trovata morta in casa a Frignano, nella provincia di Caserta. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

