Angela Dell'Imperio 44 anni trovata morta in casa nel Casertano | aveva una ferita alla testa disposta l'autopsia
Ancora sconosciute le cause della morte di Angela Dell'Imperio, una donna di 44 anni trovata morta in casa a Frignano, nella provincia di Caserta. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Donna 44enne trovata senza vita in casa - FRIGNANO – Una donna è stata trovata priva di vita all’interno della sua abitazione in via Picasso, a Frignano. Secondo casertace.net