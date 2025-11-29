L'influencer Stefanie Pieper trovata morta in Slovenia | il corpo nascosto in una valigia arrestato l'ex

L’influencer austriaca Stefanie Pieper, scomparsa una settimana fa, è stata trovata morta in Slovenia. Nei giorni scorsi l’ex fidanzato è stato arrestato e ha indicato il luogo dove è stato invenuto il corpo, nascosto all'interno di una valigia. Arrestati anche fratello e patrigno dell'uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

