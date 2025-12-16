Studentato Libertas Altri ventisei alloggi per gli universitari
Il studentato Libertas di Ancona amplia la propria offerta con l'apertura di un secondo blocco, aggiungendo ventisei posti letto dedicati agli studenti universitari. L'inaugurazione, svoltasi ieri mattina, ha visto la benedizione e il taglio del nastro, rafforzando l'impegno per favorire l'accesso a alloggi a supporto della formazione universitaria nella città.
Ventisei posti letto in più per gli studenti universitari di Ancona. Lo studentato Libertas in via XXV Aprile cresce e ieri mattina è stato inaugurato il secondo blocco, con tanto di benedizione e di taglio del nastro, dopo quello aperto a luglio con l’ingresso da Piazzale della Libertà. Alla prima tranche si aggiungono così altri ventisei alloggi: in totale sono 46 i nuovi posti disponibili nello studentato Libertas, di cui 14 in convenzione con l’ Erdis (Ente regionale per il diritto allo studio). Ma è solo l’inizio. Il piano regionale, infatti, punta in alto: mille posti complessivi per Ancona, di cui 433 riservati agli studenti che ne hanno più bisogno. Ilrestodelcarlino.it
Studentato Libertas. Altri ventisei alloggi per gli universitari - Sacchi (Erdis): "Già partiti i cantieri ex Derrate e Vicolo della Serpe". msn.com
Altri 46 posti letto nello studentato Libertas ad Ancona, inaugurato il secondo blocco - È stato inaugurato questa mattina ad Ancona il secondo blocco dello studentato Libertas in via XXV Aprile, primo nelle Marche realizzato con collaborazione pubblico- msn.com
ÈTv Marche. . È stato inaugurato il secondo blocco dello studentato Libertas in via XXV aprile ad Ancona, realizzato grazie alla collaborazione pubblico-privata - facebook.com facebook
Ancona, studentato Libertas, inaugurato anche il secondo blocco x.com