© Ilrestodelcarlino.it - Studentato Libertas. Altri ventisei alloggi per gli universitari

Ventisei posti letto in più per gli studenti universitari di Ancona. Lo studentato Libertas in via XXV Aprile cresce e ieri mattina è stato inaugurato il secondo blocco, con tanto di benedizione e di taglio del nastro, dopo quello aperto a luglio con l’ingresso da Piazzale della Libertà. Alla prima tranche si aggiungono così altri ventisei alloggi: in totale sono 46 i nuovi posti disponibili nello studentato Libertas, di cui 14 in convenzione con l’ Erdis (Ente regionale per il diritto allo studio). Ma è solo l’inizio. Il piano regionale, infatti, punta in alto: mille posti complessivi per Ancona, di cui 433 riservati agli studenti che ne hanno più bisogno. Ilrestodelcarlino.it

Studentato Libertas. Altri ventisei alloggi per gli universitari - Sacchi (Erdis): "Già partiti i cantieri ex Derrate e Vicolo della Serpe". msn.com