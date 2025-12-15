Erdis inaugura il secondo blocco dello studentato Libertas realizzato grazie alle misure del governo per l’housing universitario
Erdis ha inaugurato il secondo blocco dello studentato Libertas in via XXV Aprile ad Ancona, un nuovo importante progetto di housing universitario nelle Marche. Realizzato grazie alle misure del governo e alla collaborazione pubblico-privata, il complesso rappresenta un passo avanti nel supporto alle esigenze degli studenti universitari della regione.
ANCONA - Questa mattina è stato inaugurato il secondo blocco del complesso Libertas in via XXV Aprile, il primo studentato delle Marche realizzato grazie alla collaborazione pubblico-privata. Il progetto rientra tra le attività finanziate dal Ministro dell’Università e della Ricerca nell’ambito. Anconatoday.it
Inaugurazione secondo blocco dello Studentato Libertas ad Ancona 15/12/2025
