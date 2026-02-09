StreeTour | dal Bronx a Certosa
Un quartiere di Milano ha aperto le porte a un progetto di arte urbana che coinvolge artisti di fama internazionale. Nel 2019, molte di queste opere sono state realizzate tra impalcature e trabattelli, lasciando un segno forte nel quartiere di Certosa. Ora, il progetto continua, portando avanti il racconto di quei mesi attraverso nuove installazioni e interventi. La comunità locale si prepara a vivere ancora l’urgenza e la forza delle opere di strada.
Un quartiere intero ha accolto e continuerà a farlo un progetto di arte urbana. Qui hanno vissuto su impalcature e trabattelli artisti di fama internazionale nell'estate del 2019. Per un mese intero nell'anno difficile dell'isolamento Certosa guardava in alto e seguiva la nascita delle opere.
StreeTour: dal Bronx a Certosa, trekking urbano tra murales e sociale.
StreeTour: dal Bronx a Certosa, trekking urbano tra murales e sociale
