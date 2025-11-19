Il padre del ragazzo accoltellato dal branco | Milano come il Bronx mio figlio vivo per miracolo

Rischiano pene tra i 10 e i 20 anni di reclusione i due ragazzi maggiorenni, entrambi di 18 anni, arrestati martedì a Milano dopo avere ridotto in fin di vita e, forse, invalido lo studente di 22 anni accoltellato tra via Rosales e viale Monte Grappa, in zona corso Como, la notte del 12 ottobre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Padre Aleksander, rinviato a giudizio perché avrebbe abusato fisicamente e psicologicamente di un ragazzo, è stato spostato a #Vicenza. Perché è stato protetto? Raffaella Regoli ha chiesto spiegazioni a padre Leonardo (Ordine Teatini Napoli) #Fuoridalcoro - facebook.com Vai su Facebook

Il padre del ragazzo accoltellato dal branco: "Milano come il Bronx, mio figlio vivo per miracolo" - Le parole in tv del padre della vittima del brutale accoltellamento in zona corso Como: "Mai vista Milano così. Si legge su milanotoday.it

Il bocconiano accoltellato dal branco a Milano: “Ora devo pensare solo alla mia salute”. Lesione al midollo spinale, ha perso 4 litri di sangue: invalido a 22 anni - Agguato e massacro in corso Como per una banconota da 50 euro, 5 arrestati: tre 17enni, due hanno 18 anni. Lo riporta ilgiorno.it

Il padre del bocconiano massacrato dal branco: “A Milano non si può più camminare, sembra il Bronx” - Il genitore del 22enne finito a un passo dalla morte dopo la violenta aggressione del 12 ottobre da parte di cinque giovanissimi: “Mio figlio è vivo per miracolo, è arrivato in ospedale con un litro d ... Si legge su msn.com