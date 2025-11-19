Il padre del bocconiano massacrato dal branco | A Milano non si può più camminare sembra il Bronx
Milano, 19 novembre 2025 – “Mio figlio è vivo per miracolo, è arrivato in ospedale con un litro di sangue. È vivo perché era a 500 metri, sennò sarebbe morto”. Genitori “devastati” perché si ritrovano figli violenti, genitori sconvolti perché stavano per ritrovarsi senza più un figlio. In tutti i casi, famiglie che si ritrovano in un incubo senza un vero perché. I genitori dei ragazzi del branco: “Noi, famiglie perbene. È stato uno choc: abbiamo pregato per la vittima” Il padre del 22enne bocconiano aggredito lo scorso 12 ottobre vicino a corso Como, a Milano, intervistato dal programma 'Dentro la notizia' su Canale 5, non ha usato mezzi termini: "Penso che sia noto a tutti che ormai a Milano non si può più camminare - ha aggiunto -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
