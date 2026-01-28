Strage Crans-Montana indagato l’ex responsabile della sicurezza del Comune

L’inchiesta sulla strage di Crans-Montana si muove velocemente. La procura ha iscritto nel registro degli indagati l’ex responsabile della sicurezza del Comune, al centro delle verifiche sulle eventuali negligenze. Gli investigatori stanno già ascoltando testimoni e analizzando documenti, mentre si cerca di capire se e come le mancanze nella sicurezza abbiano contribuito alla tragedia. La notizia conferma che l’indagine si sta allargando e coinvolgendo anche responsabilità amministrative.

L’inchiesta sulla tragica strage di Crans-Montana sta conoscendo un’accelerazione significativa che ne amplia i confini e le responsabilità amministrative. La procura di Sion ha infatti deciso di iscrivere nel registro degli indagati un ex responsabile della sicurezza del Comune svizzero, segnando un punto di svolta nelle indagini sulla notte di Capodanno al locale Constellation. Questa mossa suggerisce che la magistratura non intenda limitarsi a perseguire i gestori della struttura, ma voglia scavare a fondo nella rete di controlli e autorizzazioni che potrebbero aver permesso il verificarsi di una simile tragedia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

