Lavori sull' A14 e raccordi di Bari | previste chiusure notturne e deviazioni

Nuove modifiche alla viabilità sono previste nei prossimi giorni su alcune delle principali arterie stradali del Barese. A causa di interventi programmati sulla rete autostradale e sui raccordi cittadini, tra lunedì 1 e mercoledì 3 dicembre sono in programma chiusure notturne, deviazioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it

