Lavori sull' A14 e raccordi di Bari | previste chiusure notturne e deviazioni

Baritoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove modifiche alla viabilità sono previste nei prossimi giorni su alcune delle principali arterie stradali del Barese. A causa di interventi programmati sulla rete autostradale e sui raccordi cittadini, tra lunedì 1 e mercoledì 3 dicembre sono in programma chiusure notturne, deviazioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

lavori sull a14 raccordiLavori sull'A14 e raccordi di Bari: previste chiusure notturne e deviazioni - Dall’1 al 3 dicembre stop al traffico tra Bari sud e Acquaviva verso Taranto e chiusure sul ramo di allacciamento della SS96: previsti percorsi alternativi nelle ore notturne ... Secondo baritoday.it

lavori sull a14 raccordiA14 chiusa per una notte - Taranto, perché nella notte tra lunedì e martedì della prossima settimana ci saranno caselli chiusi o ... Da msn.com

lavori sull a14 raccordiA14, casello di Pesaro - Taranto, perché nella notte tra lunedì e martedì della prossima settimana ci saranno caselli chiusi ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lavori Sull A14 Raccordi