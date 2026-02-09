Stop – Parole d’amore

Una serata dedicata alle canzoni italiane che hanno fatto innamorare milioni di persone. Sul palco, musicisti e cantanti rivivranno le parole d’amore più conosciute, accompagnate da melodie che hanno segnato generazioni. L’evento vuole celebrare le emozioni e i ricordi legati a queste canzoni, perfette per il San Valentino in arrivo.

STOP – PAROLE D'AMORECanzoni italiane per innamorarsiCapitolo 2 – EmpiriaMusica per il tuo San ValentinoUna serata speciale dedicata alle parole, alle melodie e alle emozioni che hanno fatto innamorare generazioni intere.Le più belle canzoni italiane d'amore, interpretate dal vivo, in.

