McTominay ennesima dichiarazione d’amore per Napoli | parole straordinarie!
Nel corso della serata, Scott McTominay è stato senza dubbio il più premiato al Gran Galà del Calcio. In quest’ultimo, lo scozzese è stato nominato sia nella top XI che come MVP della Serie A 2024-25, a dimostrazione di come il suo apporto per la vittoria del campionato per gli uomini di Antonio Conte sia stato senz’altro molto importante. Tutta gioia e soddisfazione che lo stesso numero 8 dei partenopei non ha nascosto sul palco di Milano, lanciando l’ennesima dichiarazione d’amore ai colori azzurri, oltre che a tutta la città napoletana a cui lui è molto legato fin dal suo arrivo in Serie A. Scott McTominay parla da Milano al Gran Galà del Calcio – ANSA – spazionapoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
