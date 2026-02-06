Stevenson replica alla sfida di Haney con un avvertimento

Nelle ultime ore, la boxe si infiamma con una possibile sfida tra Shakur Stevenson e Devin Haney. Haney ha lanciato un avvertimento, lasciando intendere che potrebbe accettare un confronto di alto livello. La tensione cresce tra i due campioni, e ora si attende solo una conferma ufficiale per capire se la sfida diventerà realtà.

Una potenziale sfida di alto livello tra shakur stevenson e devin haney è al centro del discorso pugilistico, con i segnali provenienti da Haney che hanno acceso la discussione anche su chiavi secondarie come Keyshawn Davis. Stevenson, invece, risponde in modo secco e riservato, senza formalizzare trattative né fissare tempistiche, mantenendo vivo l'interesse del pubblico senza impegnarsi in un negoziato immediato. La reazione di Stevenson è stata volutamente asciutta: una risposta criptica che non introduce inviti a negoziare né una proposta di data, ma invia un chiaro messaggio sul fatto che l'opzione resta sul tavolo.

