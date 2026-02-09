Stesa nella notte a Napoli paura nel quartiere San Lorenzo

La notte a Napoli si è accesa di tensione nel quartiere San Lorenzo. Qualcuno ha aperto il fuoco contro le case di vico Pergola Sant’Antonio Abate, sparando diversi colpi di pistola. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha creato paura tra i residenti. La polizia sta indagando per capire chi si nasconde dietro questa intimidazione.

Una cosiddetta "stesa" in vico Pergola Sant'Antonio Abate: proiettili esplosi contro le abitazioni, nessun ferito. Indagini in corso da parte dei carabinieri. Momenti di forte tensione nella notte a Napoli, dove si sono uditi diversi colpi d'arma da fuoco nel quartiere San Lorenzo. L'episodio è avvenuto in vico Pergola Sant'Antonio Abate, dove sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile e della compagnia Stella. Secondo quanto emerso, si tratterebbe di una cosiddetta "stesa", con l'esplosione di numerosi proiettili lungo la strada. Tre colpi hanno raggiunto il soffitto dell'abitazione di una donna di 32 anni, generando paura tra i residenti della zona.

