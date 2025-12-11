Spari nell' androne di un palazzo nel cuore di Napoli paura nella notte

Nella notte, nel cuore di Napoli, si sono verificati scontri a colpi d'arma da fuoco in un palazzo di vico Limoncello, tra via Forcella e via Duomo. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto intorno all'una e mezza, generando paura tra i residenti e portando alla scoperta di un grave episodio di violenza nel centro cittadino.

Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte nel cuore di Napoli.Intorno all’una e mezza della scorsa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della pattuglia mobile di zona (pmz) Centro sono intervenuti in vico Limoncello, non lontano da via Forcella e via Duomo, dopo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Spari nella notte in periferia Roma, due feriti - Due uomini di origini Macedoni sono stati soccorsi dal 118 perché feriti ... Da ansa.it

Esplosione a Torrevecchia, bomba carta scoppia nell’androne di un palazzo - Paura nella notte in zona Torrevecchia a Roma, dove una bomba carta è esplosa nell'androne di un palazzo popolare ... Segnala fanpage.it

Le suore che costruiscono una chiesa in Siria tra gli spari. A Fons Pacis, nell’ovest del paese, 20 monache Trappiste dicono: “Abbiamo paura. Che ci succederà domani?”. Di Andrea Prada Bianchi - facebook.com Vai su Facebook

Le suore che costruiscono una chiesa in Siria tra gli spari. A Fons Pacis, nell’ovest del paese, 20 monache Trappiste dicono: “Abbiamo paura. Che ci succederà domani?”. Di Andrea Prada Bianchi Vai su X