San Lorenzo quartiere sotto scacco La minisindaca scrive a prefetto e questore | I cittadini hanno paura

Da romatoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La minisindaca di San Lorenzo ha scritto al prefetto e al questore, preoccupata per la situazione nel quartiere. I residenti si sentono insicuri e hanno paura che possano ripetersi episodi simili a quelli già avvenuti, perché mancano controlli efficaci. La tensione tra i cittadini cresce e le autorità sono chiamate a intervenire subito.

Un senso di allarme tra i cittadini, “che temono il ripetersi di episodi analoghi in assenza di misure di controllo efficaci”. Francesca Del Bello, presidente dem del municipio II, ha preso carta e penna. E ha scritto al prefetto, Lamberto Giannini e al questore, Roberto Massucci. Una lettera.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

