Stefano Di Stefano dirigente del Mef indagato per insider trading

Stefano Di Stefano, dirigente del Mef, si trova sotto indagine per insider trading. Secondo le verifiche, avrebbe acquistato circa 100mila euro di azioni Mediobanca e Mps proprio mentre si svolgeva l’operazione di scambio su piazzetta Cuccia. La procura sta approfondendo i movimenti sospetti legati a quell’acquisto, che potrebbe aver violato le regole sul mercato. La vicenda apre un nuovo capitolo sulle attività di alcuni funzionari pubblici e le operazioni finanziarie in corso.

Circa 100mila euro di azioni Mediobanca e Mps acquistate a cavallo dell'operazione pubblica di scambio su piazzetta Cuccia. La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, alto dirigente del ministero dell'Economia e consigliere di amministrazione di Mps dal 2022.

