Stefano Di Stefano dirigente del Mef indagato per insider trading

Da milanotoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Di Stefano, dirigente del Mef, si trova sotto indagine per insider trading. Secondo le verifiche, avrebbe acquistato circa 100mila euro di azioni Mediobanca e Mps proprio mentre si svolgeva l’operazione di scambio su piazzetta Cuccia. La procura sta approfondendo i movimenti sospetti legati a quell’acquisto, che potrebbe aver violato le regole sul mercato. La vicenda apre un nuovo capitolo sulle attività di alcuni funzionari pubblici e le operazioni finanziarie in corso.

Circa 100mila euro di azioni Mediobanca e Mps acquistate a cavallo dell'operazione pubblica di scambio su piazzetta Cuccia. La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, alto dirigente del ministero dell'Economia e consigliere di amministrazione di Mps dal 2022.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Stefano Di Stefano

Indagato Stefano Di Stefano, dirigente del ministero dell’Economia e consigliere Mps: “Insider trading”

Un dirigente del ministero dell’Economia e consigliere di Mps è finito sotto indagine per insider trading.

Mps-Mediobanca, dirigente Mef indagato a Milano per insider trading

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze e consigliere di amministrazione di Mps dal 2022.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Stefano Di Stefano

Argomenti discussi: La mozione di Stefano Olimpieri per il nuovo dirigente del commissariato; Teramo, prof rischia il licenziamento per curare la figlia malata. Valerio Di Stefano: Per la preside quei giorni erano assenze...; Alla scuola dell’infanzia L’Aquilone l’epigrafe in memoria di Stefano Baroni; Dietro la tregua Pd, Pittiglio: Di Stefano disse la verità che non volevamo sentire.

Insider trading, il dirigente del Mef Stefano Di Stefano indagato a MilanoDi Stefano è finito sotto inchiesta dopo le analisi sul suo cellulare che era stato sequestrato dalla guardia di finanza ... milanotoday.it

Mps-Mediobanca: consigliere e dirigente Mef indagato a Milano per insider tradingMilano, 9 feb. (Adnkronos) - La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati, con l'ipotesi di insider trading, Stefano Di Stefano, ... iltempo.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.