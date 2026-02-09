Mps-Mediobanca dirigente Mef indagato a Milano per insider trading

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze e consigliere di amministrazione di Mps dal 2022. Le indagini sono scattate per un presunto caso di insider trading. Di Stefano è stato chiamato a rispondere delle accuse, mentre la questione si aggiunge alle tensioni tra le istituzioni e il settore bancario. La vicenda si sviluppa nel silenzio, con le autorità che seguono da vicino ogni momento.

Argomenti discussi: Insider trading, dirigente Mef e consigliere Mps indagato a Milano; Caltagirone sale al 12% di MPS e punta al 20% in vista dell'assemblea del 15 aprile; il gelo con Lovaglio, in pole per il bis e il nodo Generali.

