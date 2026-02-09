Statale 63 ’sotto i ferri’ | I lavori corrono veloci per riaprire una corsia

I lavori sulla Statale 63 sono in corso per sistemare le frane che hanno bloccato una corsia. Il sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti, ha fatto un sopralluogo ieri mattina per controllare i progressi. La strada, all’altezza di Soliera, era stata colpita da una serie di frane negli ultimi giorni, creando disagi e rallentamenti nel traffico. Le squadre stanno lavorando a pieno ritmo per riaprire il prima possibile una corsia e ripristinare la viabilità.

Nuovo sopralluogo del sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti, ieri mattina per verificare le condizioni della Strada Statale 63, interessata nel giro di pochi giorni – e nello stesso punto, all’altezza di Soliera – da frane che hanno compromesso la viabilità e mandato in tilt il traffico. Le verifiche del primo cittadino si sono svolte mentre erano in pieno svolgimento i lavori per ripristinare il tratto e metterlo in sicurezza, restituendolo al transito dei mezzi. Gli interventi sono proseguiti anche ieri "senza sosta per ridare l’ok alla viabilità – ha spiegato il sindaco Giannetti, in un video diffuso sui social – Si sta facendo un lavoro di alleggerimento del fronte franoso che ha creato nei giorni scorsi il problema. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Statale 63 ’sotto i ferri’: "I lavori corrono veloci per riaprire una corsia" Approfondimenti su Statale 63 Come corrono veloci i giovani biancazzurri Dopo un'estate di incertezza, il settore giovanile della Spal ha mostrato una ripresa sorprendente. Ricostruzione post alluvione, sotto ai ferri anche la provinciale Busca: lavori per 2,5 milioni di euro Questa settimana sono iniziati i lavori di riparazione sulla provinciale 22 a Busca. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Statale 63 Argomenti discussi: Statale 63 ’sotto i ferri’: I lavori corrono veloci per riaprire una corsia; Due frane in una settimana, statale 63 chiusa per giorni; Sbanda autocarro a Cadelbosco Sotto, due uomini in ospedale; Ancora paura sulla Statale del Cerreto . Maxi smottamento a Soliera, stop al traffico. Statale 63 ’sotto i ferri’: I lavori corrono veloci per riaprire una corsiaGiannetti sul luogo della frana per monitorare la messa in sicurezza. E annuncia tra oggi e domani la restituzione del tratto alla transitabilità. lanazione.it Frana sulla Statale 19 nel Catanzarese, salvato il cane Giorgio rimasto intrappolato sotto terra e rami https://gazzettadelsud.it/p=2168110 facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.