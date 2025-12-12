Come corrono veloci i giovani biancazzurri

Dopo un'estate di incertezza, il settore giovanile della Spal ha mostrato una ripresa sorprendente. I giovani biancazzurri stanno dimostrando grande velocità e determinazione, confermando l'efficacia del lavoro svolto dal club. Questo articolo analizza i progressi e le prestazioni dei talenti in crescita nelle fila della squadra giovanile.

Se in estate la ripartenza del settore giovanile era forse la principale incognita in casa Spal, dopo una manciata di mesi il lavoro effettuato in questo senso dal club biancazzurro è da considerarsi eccellente. Lo testimoniano anche i risultati delle selezioni che disputano i campionati Under 17, Under 16 e Under 15, quelle che per ovvie ragioni era stato più complicato allestire. Partiamo dall'Under 17 che ha terminato la prima parte di stagione al secondo posto in classifica, a una sola lunghezza dalla capolista Balca Poggese. Percorso quasi impeccabile per i biancazzurri che hanno vinto otto partite su nove cedendo solo di fronte ai poggesi nello scontro diretto.

