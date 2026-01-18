Nella terza puntata di Prima di noi la Seconda Guerra Mondiale mette alla prova Nadia e i suoi figli Niente sarà come prima

Nella terza puntata di Prima di noi, la Seconda Guerra Mondiale influisce profondamente sulla vita di Nadia e dei suoi figli, segnando un nuovo inizio. La storia dei Sartori rappresenta un esempio di resilienza e sacrificio, riflettendo le sfide delle generazioni passate. Un racconto che invita a conoscere il passato per comprendere meglio il presente.

C’è qualcosa di tremendamente familiare nella storia dei Sartori. Forse perché dietro quegli sguardi, quelle fatiche, quelle scelte disperate si nascondono i volti di chi è venuto prima di noi. I nonni che dormivano sul pagliericcio, le nonne che tenevano insieme la famiglia con le unghie e con i denti, gli zii partiti in guerra e mai tornati. Prima di noi continua a raccontare l’Italia del Novecento con la delicatezza di chi sa che ogni storia è la nostra storia. Stasera alle 21.30 su Rai 1 (in contemporanea in streaming su RaiPlay, dove ci sono anche gli episodi già trasmessi), va in onda la terza puntata della serie tv tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana (ed. 🔗 Leggi su Amica.it

