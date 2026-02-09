Stasera al teatro Carrani va in scena ‘Barbablù’

Questa sera alle 20,30 al teatro Carrani di Sassuolo va in scena ‘Barbablù’. L’evento è gratuito e promosso dal centro antiviolenza ‘Tina’. La rappresentazione attirerà sicuramente molti spettatori, pronti a scoprire la storia sul palco.

Evento a ingresso gratuito promosso dal centro antiviolenza ’Tina’, stasera alle 20,30 al Teatro Carani di Sassuolo. Si tratta dello spettacolo ‘ Barbablù 2.0 – i panni sporchi si lavano in famiglia ’ di Magdalena Barile, che rappresenta il momento culminate del progetto biennale ‘ Provare a cambiare: arte, dialoghi e riflessioni sulla Violenza di Genere con le nuove generazioni ’. Il progetto, che vede l’adesione di tutti i cinque istituti superiori del distretto ceramico, nasce dall’urgenza di rispondere al numero crescente di giovanissime che vivono relazioni violente già dall’adolescenza. Lo spettacolo di stasera – sul palco Laura Negretti e Alessandro Quattro, regia e musiche originali di Eleonora Moro - non è solo un momento artistico, ma una chiamata alla responsabilità per tutta la cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

