Startlist discesa femminile Olimpiadi Cortina 2026 | orario tv streaming pettorali delle italiane

Domenica 8 febbraio alle Olimpiadi di Cortina 2026 si disputerà la discesa libera femminile. Le atlete sono pronte, le pettorali assegnati e l’orario è fissato per le 11 del mattino. Dopo le prove cronometrate, le squadre aspettano il via per una gara che promette emozioni.

Domenica 8 febbraio andrà in scena la discesa libera femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo un paio di prove cronometrate, l’ appuntamento è per le ore 11.30, sarà l’iconica pista Olympia delle Tofane nella Perla delle Dolomiti ad ospitare una delle gare più attese dei Giochi e che assegnerà le prime medaglie femminili dello sci alpino dopo la disputa della discesa maschile vinta dallo svizzero Franjo Von Allmen sulla pista Stelvio di Bormio davanti ai nostri Giovanni Franzoni e Dominik Paris. Sofia Goggia non è stata fortunatissima nel sorteggio del pettorale e ha pescato il numero 15, il peggiore che le potesse capitare visto che si trova nel primo gruppo di merito. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani a Cortina d’Ampezzo si apre ufficialmente la discesa femminile di Milano Cortina 2026.

Discesa femminile Olimpiadi 2026: i n. di partenza e gli orari esatti delle italianeSaranno nell'ordine Federica Brignone, Nicol Delago, Laura Pirovano e Sofia Goggia le italiane al via della discesa libera femminile valevole per i Giochi ... oasport.it

Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discesa maschile e seconda prova femminile, startlist, streamingLa tensione è alle stelle, l'adrenalina scorre a fiumi ed è il momento di entrare finalmente in pista per l'evento più atteso dell'anno. Le Olimpiadi ... oasport.it

Tornano a sfidare il mondo alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 dopo un oro olimpico e mondiale a Pechino: riusciranno a vincere di nuovo nella “loro” Cortina Chi sono Stefania Constantini e Amos Mosaner, la coppia del curling alle Olimpiadi di facebook

Milano-Cortina, #Buonfiglio: “Due medaglie grande emozione” #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 x.com