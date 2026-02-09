Startlist combinata femminile sci alpino | orari tv streaming pettorali delle italiane

Domani a Cortina si assegna un nuovo titolo olimpico nella combinata a squadre femminile di sci alpino. La gara inizia alle 10 e le italiane sono pronte a dare battaglia per salire sul podio. La startlist ufficiale con i pettorali delle atlete italiane è già stata pubblicata, e gli appassionati seguono con attenzione gli sviluppi.

Domani, martedì 10 febbraio, a Cortina d’Ampezzo (Italia) si assegnerà un altro titolo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in programma la combinata a squadre femminile, con la discesa alle ore 10.30 e lo slalom alle 14.00. Saranno al cancelletto di partenza 28 coppie in rappresentanza di 12 Paesi. Laura Pirovano (Italia 2) partirà con il pettorle numero 6, Sofia Goggia (Italia 1) con il 9, Nicol Delago (Italia 3) con il 10, e Nadia Delago (Italia 4) con il 19. Nella seconda manche toccherà invece alle slalomiste: Martina Peterlini per Italia 2, Lara Della Mea per Italia 1, Anna Trocker per Italia 3, e Giada D’Antonio per Italia 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani a Bormio si svolge la combinata a squadre maschile di sci alpino, un altro evento che assegnerà un titolo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Domani parte ufficialmente lo sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

