Diva e fenomeno tutti gli occhi su Eilleen Gu Ma ecco chi sono le altre star dei trick

La campionessa cinese Eilleen Gu, nata negli Stati Uniti, sta facendo parlare di sé in tutto il mondo. È la quarta atleta più pagata al mondo e l’unica a aver conquistato tre medaglie olimpiche in tre discipline diverse dello sci freestyle. Tutti gli occhi sono puntati su di lei, ma ci sono anche altre star dei trick che stanno emergendo nel panorama internazionale.

Le regine dei trick stanno conquistando Livigno. Arrivate da tutto il mondo per mettere in mostra il loro talento sulla neve, le più celebri e vincenti atlete dello snowboard freestyle e dello sci freestyle stanno portando a Milano Cortina il loro stile inconfondibile, specchio di specialità sportive che richiedono – oltre al talento e alla preparazione tecnica – anche uno sforzo creativo. Lo fanno a modo loro, mettendo in mostra sul palcoscenico più ambito al mondo personalità uniche e storie completamente differenti tra loro, in uno show riservato alle superstar. Gli occhi di tutta Livigno sono puntati su Eileen Gu, l'unica atleta nella storia ad aver vinto tre medaglie olimpiche in tre discipline diverse dello sci freestyle nella stessa Olimpiade – a Pechino 2022 – dove ha esordito a soli diciotto anni vincendo la medaglia d'oro nel big air e nell'halfpipe e la medaglia d'argento nello slopestyle.

