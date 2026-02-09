Stalking e lesioni all’ex ministro Sangiuliano | Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizio

Il giudice per l’udienza preliminare di Roma ha deciso di rinviare a giudizio Maria Rosaria Boccia, imputata per stalking aggravato e lesioni ai danni dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. La donna, secondo le accuse, avrebbe interferito nella vita privata dell’ex ministro, provocandogli danni fisici e psicologici. L’udienza è stata fissata nei prossimi mesi, mentre la vicenda si fa sempre più intricata.

Contestati anche i reati di diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di alcuni eventi. Il processo è stato fissato al prossimo 6 ottobre 2026. Nel procedimento sono parti civili Sangiuliano, la moglie e l'ex capo di Gabinetto del dicastero, Francesco Gilioli.

