Stadio Roma diffida contro il Commissario | i Comitati bloccano Pietralata

Una coalizione di Comitati del ‘no’ provenienti da diverse città italiane ha presentato una diffida ufficiale contro il Commissario incaricato dei lavori allo Stadio della Roma a Pietralata. La mossa blocca temporaneamente il progetto, aggiungendo un nuovo ostacolo alle procedure burocratiche. La diffida è stata inviata alla Presidenza del Consiglio e al Ministro dello Sport, Andrea Abodi, e rischia di rallentare ulteriormente i lavori, che già incontrano diverse opposizioni.

Nuovo ostacolo burocratico per il progetto dello Stadio della Roma a Pietralata. Nella mattinata di oggi, una coalizione di Comitati del ‘no’ provenienti da Roma, Milano, Parma, Como e Pisa ha presentato una diffida formale indirizzata alla Presidenza del Consiglio e al Ministro dello Sport, Andrea Abodi. L’azione legale, come rivelato dal giornalista Alessio Di Francesco, mira a contestare direttamente la recente nomina di Massimo Sessa nel ruolo di commissario straordinario per le infrastrutture sportive in vista di EURO 2032. La mossa dei comitati, coordinata dall’avvocato milanese Veronica Dini, punta a congelare o invalidare il provvedimento governativo che dovrebbe accelerare l’iter per la costruzione dei nuovi impianti, tra cui quello giallorosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

