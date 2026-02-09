Stadio di Bologna parla Fenucci | Servono investitori o un nuovo impianto Ma tempi rapidi

Il Bologna spinge sull’acceleratore. Fenucci ha detto chiaramente che servono investitori o un nuovo impianto, e bisogna farlo in fretta. La squadra fatica in campionato e il mercato appena finito non ha portato grandi novità. La società vuole risposte rapide, perché il tempo stringe e ci sono progetti importanti da portare avanti.

Bologna, 9 febbraio 2026 – Il momento negativo della squadra, il mercato appena concluso, gli obiettivi della società. E' un Claudio Fenucci a tutto tondo quello che si è presentato in conferenza stampa a Casteldebole. A margine della presentazione di Sohm e Helland, l' amministratore delegato rossoblù ha parlato di diversi temi legati alla squadra e al futuro, partendo però dal presente e dalle scelte fatte durante questa finestra invernale, fino al tema super attuale dello stadio e del restyling del Dall'Ara. Capitolo stadio: "Nuovi investitori o nuovo impianto". "Le condizioni – ha spiegato Fenucci – sono cambiate rispetto al 2018.

