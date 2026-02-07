Nomine Asl Volpe | Servono tempi rapidi e pieni poteri ai commissari

La Regione ha approvato ieri un avviso pubblico per trovare il nuovo Direttore Generale dell’Asl di Taranto. Nel frattempo, le attuali gestioni commissariali continueranno fino alla fine di marzo, data entro cui devono essere fatte le nuove nomine. Volpe ha detto che servono tempi rapidi e pieni poteri ai commissari per evitare ulteriori ritardi.

Tarantini Time Quotidiano È di ieri l'approvazione da parte della Giunta regionale dell'avviso pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire l'incarico di Direttore Generale anche dell'Asl di Taranto, provvedimento con il quale viene disposta contestualmente la proroga delle gestioni commissariali in corso, in attesa delle nuove nomine che dovranno avvenire entro il prossimo 31 marzo. Gestioni commissariali che, vale la pena ricordare, assicurano solo l'ordinaria amministrazione, limitando, di conseguenza, l'operato delle Aziende Sanitarie Locali, un aspetto tutt'altro che trascurabile.

