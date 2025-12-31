Vigile del fuoco morto in servizio Dopo 23 anni arriva la condanna Il ministero risarcisce i familiari

Dopo oltre ventitré anni si conclude la vicenda giudiziaria sulla morte di Simone Mazzi, il vigile del fuoco di Arezzo deceduto a 29 anni durante un intervento a Palazzo del Pero. Il ministero ha riconosciuto il risarcimento ai familiari, mentre la condanna arriva dopo un lungo percorso giudiziario. La vicenda evidenzia l'importanza di garantire giustizia e tutela per chi opera in situazioni di emergenza.

Dopo quasi ventitré anni si chiude la vicenda giudiziaria legata alla morte di Simone Mazzi, il vigile del fuoco aretino deceduto a soli 29 anni durante un intervento di soccorso a Palazzo del Pero. La Cassazione ha infatti respinto il ricorso presentato dal ministero dell'Interno, confermando la sentenza civile di primo grado che riconosce la responsabilità del datore di lavoro e stabilisce il risarcimento in favore dei familiari. Simone Mazzi era in servizio al comando provinciale dei vigili del fuoco di Arezzo. Era il 28 gennaio 2003 quando morì durante un'operazione di soccorso a un camionista finito fuori strada e rimasto ferito alla schiena.

Vigile del fuoco morto durante un soccorso, 22 anni dopo la decisione: alla famiglia di Simone spetta il risarcimento - Arezzo, il 29enne Mazzi morì il 28 gennaio 2003: venne calato con una barella per soccorrere un camionista finito fuori strada e ferito alla schiena quando un cavo si ruppe ... msn.com

