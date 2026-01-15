Milano tentato omicidio via Marsala | arrestato ‘autista’ che aiutò i responsabili

La Polizia di Milano ha arrestato un uomo ritenuto autista, ritenuto coinvolto nel tentato omicidio avvenuto in via Marsala il 26 marzo 2025. L’indagine, coordinata dalla Procura, ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due cittadini cinesi, sospettati di aver contribuito all’evento criminoso. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto e i ruoli dei soggetti coinvolti.

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano – VII Dipartimento – ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal gip, nei confronti di due persone, entrambe cittadini cinesi, gravemente indiziati di aver concorso nel tentato omicidio commesso in via Marsala, la sera del 26 marzo 2025, ai danni di un loro connazionale. Nel mese di giugno 2025, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano avevano già proceduto all’arresto degli autori materiali dell’agguato. Il successivo sviluppo delle attività investigative, ha consentito di individuare ulteriori profili di responsabilità, con particolare riferimento al supporto logistico e alle fasi preparatorie dell’azione delittuosa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, tentato omicidio via Marsala: arrestato ‘autista’ che aiutò i responsabili Leggi anche: Milano, strappa orologio da 80mila euro a un imprenditore: arrestato un 28enne già ricercato per tentato omicidio Leggi anche: Milano banlieue, 21enne egiziano accoltella "per gelosia" 19enne in piazza Duomo, arrestato nel bolognese per tentato omicidio - VIDEO Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Accoltella un poliziotto di 22 anni a Milano, bloccato con un colpo di pistola; Milano, tentato omicidio via Marsala: arrestato ‘autista’ che aiutò i responsabili; Coltellate all’agente. Il tentato omicidio con un colpo al cuore. Lo sparo e l’arresto; Omicidio Aurora Livoli, ha confessato il 57enne fermato. Omicidio di Aurora Livoli a Milano, un indagato per la morte della 19enne: è in carcere per una tentata rapina a un’altra donna - C’è una svolta nelle indagini sull’omicidio di Aurora Livoli, la 19enne della provincia di Latina trovata morta la mattina del 29 dicembre nel cortile di un complesso residenziale in via Paruta, nella ... unita.it

Lite con machete a Milano, un arresto per tentato omicidio - Gli agenti del reparto radiomobile della Polizia locale di via Custodi a Milano hanno sentito provenire delle urla per la strada. ansa.it

Aurora, strangolata a 19 anni. La confessione horror di Emilio Valdez Velazco: “Ecco come l’ho uccisa. Prima lo stupro e poi l’omicidio” - Le ammissioni del 57enne peruviano al magistrato dopo tre ore d’interrogatorio: “Avevo aggredito un’altra ragazza, poi ho incontrato lei che mi ha chiesto soldi”. ilgiorno.it

Milano, arrestato cubano per il furto di un portafoglio su un tram e due algerini per la borsa di una turista in albergo Tre malviventi fermati dalla Polizia di Stato nella stessa giornata: il primo ha tentato di prelevare contante con la carta rubata, mentre i due facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.