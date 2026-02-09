Spinelli e metanfetamine nel parcheggio della discoteca arrestato lo spacciatore

La polizia ha arrestato uno spacciatore nel parcheggio di una discoteca a Rimini. Un ragazzo, che si era appartato con due ragazze nel pomeriggio di domenica, ha attirato l’attenzione degli agenti per i suoi strani movimenti. Gli uomini della Municipale lo hanno seguito e, alla fine, hanno trovato spinelli e metanfetamine nascosti nel suo zaino. Ora l’uomo si trova in stato di fermo, e gli investigatori continuano a indagare sulla rete di spaccio nella zona.

Gli strani movimenti di un ragazzo, che nel pomeriggio di domenica si è appartato con due ragazze nel parcheggio di una discoteca di Rimini, ha insospettito una pattuglia della Squadra giudiziaria della Municipale che ha così scoperto la cessione di stupefacenti. Gli agenti, notando il trio che.

