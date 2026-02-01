Ruba un aereo e lo fa volare senza essere un pilota poi confessa | Ero sotto effetto di metanfetamine Arrestato dall’FBI

Un uomo ha rubato un aereo e lo ha fatto volare senza permesso e senza essere un pilota qualificato. Dopo aver atterrato, ha confessato di essere sotto effetto di metanfetamine. L’FBI lo ha subito arrestato.

Ha rubato un aereo e lo ha fatto volare senza essere autorizzato e senza che quell’aereo fosse regolarmente registrato a suo nome. Tutto questo, mentre era sotto l’effetto di metanfetamine. Com’è finita ‘l’avventura’ di Christian Estoque, 38 anni? L’FBI lo ha arrestato. Lo scorso 3 gennaio, il proprietario di un aereo monomotore ne aveva denunciato il furto all’Auburn Municipal Airport, nello Stato di Washington. Secondo l’FBI — che cita l’atto d’accusa — il velivolo è stato ritrovato tre giorni dopo, il 6 gennaio, al Corona Municipal Airport, in California. Dov’è stato il velivolo in quei tre giorni? Impossibile saperlo perché durante le indagini, l’FBI ha scorperto che il transporter dell’aereo – un dispositivo che, quando riceve un segnale, ne emette un altro in risposta — era stato manomesso proprio per “occultare dove l’aereo si fosse trovato nel corso di un periodo di tre giorni”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

