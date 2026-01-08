Ketamina e pasticche pronte per lo spaccio all' esterno della discoteca arrestato 22enne

Un giovane di 22 anni di Brindisi è stato arrestato a Taranto all’alba dell’Epifania, durante un controllo in un’area parcheggio di una discoteca. Trovato in possesso di ketamina e pasticche pronte per lo spaccio, è stato sottoposto a convalida dell’arresto e messo agli arresti domiciliari. La notizia evidenzia le attività delle forze dell’ordine contro il traffico di sostanze stupefacenti nelle aree di divertimento.

TARANTO - È stato convalidato l’arresto e sono stati disposti i domiciliari per A.E., il brindisino di 22 anni fermato all’alba dell’Epifania a Taranto dopo un controllo nell’area parcheggio di una discoteca molto frequentata. Il provvedimento è stato adottato dal Gip Rita Romano, che ha ritenuto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Ketamina in auto pronta per lo spaccio: 20enne arrestato in pieno centro

Leggi anche: Chiaravalle, in casa hashish e cocaina pronte per lo spaccio: 25enne arrestato

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Trenta dosi di ketamina pronte da spacciare in centro a Taranto: arrestata una giovane di appena 21 anni - Una giovane tarantina di 21 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. lagazzettadelmezzogiorno.it

Macomer, si schianta con la macchina e arriva la Polizia: nel marsupio aveva pasticche e ketamina - Una pattuglia della Polizia Stradale ha denunciato un uomo residente a Cagliari per detenzione ai fini ... unionesarda.it

Hashish, cocaina e ketamina, arrestata una giovane per spaccio - Arezzo, 23 marzo 2024 – Durante la scorsa notte, una pattuglia della Compagnia carabinieri di Cortona, durante un servizio volto a prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, ha ... lanazione.it

VEZZANO LIGURE: TRE ARRESTI PER DROGA Carabinieri hanno arrestato tre giovani in Val di Vara per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati ecstasy, ketamina, LSD e hashish. - facebook.com facebook