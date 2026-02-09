Spillette Olimpiadi | dove trovarle come averle gratis e il Pin Trading Center segreto

Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, molti si chiedono come ottenere le spillette ufficiali. La buona notizia è che si possono trovare anche gratis, basta sapere dove cercare. C’è un Pin Trading Center nascosto, un punto segreto per scambiare e collezionare i badge ufficiali. Mentre gli atleti gareggiano, i tifosi si organizzano tra scambio e collezionismo, cercando di arricchire la propria collezione senza spendere.

Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 lo sport più praticato non è sugli sci, sul ghiaccio o in pista. È il pin trading, la caccia e lo scambio delle mitiche spillette olimpiche, diventate l’oggetto del desiderio di atleti, collezionisti, turisti e semplici curiosi. Valigie, zaini, cappellini e felpe si riempiono di pin colorate: alcune ufficiali, altre rarissime, altre ancora legate ai quartieri di Milano. Una vera e propria spillette-mania, che in questa edizione ha superato i confini degli addetti ai lavori ed è esplosa anche sui social. Dove trovare le spille ufficiali di Milano Cortina 2026.🔗 Leggi su Funweek.it

Centinaia di appassionati si sono radunati davanti all’Official Olympic Pin Trading Center di Milano, in via Carlo De Cristoforis.

