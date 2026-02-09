Spider-Man | Brand New Day nuovi spoiler nella descrizione del teaser alternativo

Questa mattina sono circolate online nuove anticipazioni sul teaser di

È trapelata online una descrizione di una versione alternativa dell'atteso teaser trailer del nuovo lungometraggio con Tom Holland: nuove anticipazioni su Boomerang, Lo Scorpione e la riunione tra Peter Parker ed MJ. Come anticipato, Spider-Man: Brand New Day ha "mancato" l'appuntamento del Super Bowl per lanciare il teaser trailer tanto sospirato dai fan. Ma gli insider non ci deludono anticipando nuovi spoiler contenuti in una descrizione del teaser "alternativo" trapelata in rete nelle ultime ore. L'account YouTube 3C Films ha condiviso un'analisi di un trailer alternativo, proveniente dalla stessa fonte che ha fornito loro la descrizione del trailer di Scream 7 oltre un mese prima del suo debutto online. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Un nuovo leak ha svelato il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day, il prossimo capitolo dell’Uomo Ragno con Tom Holland, atteso nelle sale nel 2026.

Le ragnatele che ho visto sono orribili. " Così si è espresso chi ha avuto modo di vedere il filmato alternativo del nuovo teaser di Spider-Man: Brand New Day, sottolineando dubbi anche sui momenti comici. Nelle ultime ore è circolata online la descrizione di u facebook

