Spider-Man | Brand New Day | Terminate le riprese del film

L’ultimo ciak del film Marvel “ Spider-Man: Brand New Day ” è stato battuto dal regista Destin Daniel Cretton. Le riprese di Spider-Man: Brand New Day, quarto capitolo del franchise MCU con Tom Holland, si sono concluse ufficialmente. Il regista Destin Daniel Cretton (Shang-Chi) ha celebrato la fine sul set con un post su Instagram, chiamando il progetto il suo film “ più gratificante ” e ringraziando cast, troupe e Holland per la sua “ leadership gentile ” e “ etica lavorativa instancabile “. Il film, prodotto da Amy Pascal e Kevin Feige, come ormai noto, fungerà da preludio a Avengers: Doomsday e uscirà nei cinema il 31 luglio 2026. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
