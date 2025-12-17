Spider-Man | Brand New Day il trailer trapelato

Un nuovo leak ha svelato il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day, il prossimo capitolo dell’Uomo Ragno con Tom Holland, atteso nelle sale nel 2026. Dopo i recenti leak su Avengers: Doomsday, questa fuga di materiale inedito ha generato grande fermento tra i fan, accendendo l’attesa per il ritorno dell’iconico supereroe nelle sale.

Dopo i recenti leak legati ad Avengers: Doomsday, nelle ultime ore è finito online anche quello che sarebbe il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day, nuovo capitolo dell’Uomo Ragno con Tom Holland, atteso nelle sale nel 2026. Il filmato, condiviso rapidamente sui social prima di essere rimosso, sembrerebbe una ripresa “artigianale” di un trailer mostrato su schermo, con alcune parti oscurate ma audio chiaramente udibile. Le immagini suggerirebbero un ritorno alle origini per Peter Parker, con il personaggio che si reintroduce dopo gli eventi di No Way Home, segnando una nuova fase della sua vita da eroe solitario. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

