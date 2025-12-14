Asset russi Meloni frena | Servono garanzie timori enormi per le aziende italiane in Russia
L'attenzione si concentra sulle aziende italiane ancora presenti in Russia, con Palazzo Chigi che richiede garanzie a fronte dei timori di ritorsioni da parte di Mosca. La situazione crea preoccupazioni crescenti riguardo alle conseguenze economiche per l’Italia, in un contesto di tensioni tra l’Unione europea e il Cremlino.
Preoccupazione crescente a Palazzo Chigi per le possibili ritorsioni di Mosca contro le 314 aziende italiane ancora operative in Russia e per il conto economico che l’Italia rischierebbe di pagare in caso di un maxi-contenzioso tra l’Unione europea e il Cremlino. Le prime stime che circolano negli ambienti governativi parlano di 15 miliardi di euro, una cifra che pesa come un macigno alla vigilia di una settimana considerata estremamente delicata per l’Ucraina e per l’intera Europa. In questo contesto, Giorgia Meloni prepara le sue mosse diplomatiche, mandando segnali chiari a Bruxelles senza però arrivare allo scontro frontale. Thesocialpost.it
