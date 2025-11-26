LIVE Italia-Brasile 0-0 Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA | inizia una sfida da brividi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30 Iniziata la partita! 13.29 Per l’Italia anche un pareggio sarebbe importante, perché rimanderebbe all’ultima giornata il discorso per l’assegnazione del primato del girone. 13.28 Sestari, Coppari, Borges, Boutimah e Renatinha. Questo il quintetto dell’Italia. 13.25: E’ il momento degli inni nazionali! 13.20: Il Brasile, invece, ha battuto all’esordio l’Iran per 4-1. Le brasiliane hanno trovato il doppio vantaggio intorno al quarto d’ora di gioco, chiudendo la contesa ad inizio ripresa prima del gol della bandiera delle iraniane. 13.15: Il cammino dell’Italia è iniziato nel migliore con una convincente vittoria contro l’abbordabile Panama. 🔗 Leggi su Oasport.it

