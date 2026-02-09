Speed skating doppietta olandese nei 1000 metri femminili alle Olimpiadi | Leerdam batte Kok 25ª Vigl

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, le olandesi dominano i 1000 metri femminili. Leerdam supera Kok in una gara che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. La gara si è appena conclusa, lasciando il pubblico entusiasta per questa doppietta che conferma il talento delle atlete olandesi nel settore. Tra le italiane, buona la prestazione di Vigl, che chiude al 25º posto.

I 1000 metri femminili di speed skating promettevano spettacolo ed emozioni ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La campionessa olimpica in carica Miho Takagi arrivava a Milano con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato a Pechino 2022. Forte di un'esperienza olimpica iniziata a soli 15 anni a Vancouver 2010, la giapponese affrontava la gara come una continua ricerca della perfezione tecnica e mentale, consapevole che solo esprimendo la massima velocità possibile potrà puntare nuovamente all'oro. A contenderle il trono Jutta Leerdam, atleta olandese in grande forma e vincitrice di tre gare di Coppa del Mondo in stagione.

