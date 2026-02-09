LIVE Speed skating 1000 metri femminili Olimpiadi in DIRETTA | vittoria straordinaria di Leerdam! I Paesi Bassi si sbloccano con una doppietta

Questa mattina alle Olimpiadi di Parigi si è conclusa la gara dei 1000 metri femminili di speed skating. La vittoria è andata a Leerdam, che ha conquistato il primo oro per i Paesi Bassi in questa disciplina. Leerdam ha dato spettacolo e ha portato a casa anche una doppietta per il suo paese. La gara è stata emozionante, mentre Vigl ha chiuso il suo debutto olimpico al 25esimo posto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.45 Vigl conclude il suo debutto olimpico al 25esimo posto. L'azzurra non è riuscita ad avvicinarsi ai suoi migliori tempi e ad una top-20 raggiungibile. Vigl è però ancora giovanissima e avrà più di un'altra occasione per migliorarsi! 18.43 Takagi ha scritto un'altra pagina della sua strabiliante carriera, è l'ottava medaglia olimpica per la giapponese! Kok invece visibilmente delusa del secondo posto, l'olandese è stata battuta dalla sua connazionale Leerdam, ma si presenterà al via dei 500 metri come assoluta favorita. 18.42 E' doppietta orange! Takagi termina terza e lascia l'uno-due" a Leerdam e Kok! Si sbloccano alla grandissima i Paesi Bassi.

