LIVE Speed skating 1000 metri femminili Olimpiadi in DIRETTA | l’Italia si affida a Vigl

Questa sera alle Olimpiadi di velocità su ghiaccio, Maybritt Vigl rappresenta l’Italia nei 1000 metri femminili. Manca poco all’inizio della gara, prevista tra circa dieci minuti. La velocista azzurra si prepara a scendere in pista, pronta a dare il massimo in questa importante sfida olimpica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20 Mancano solo dieci minuti all’inizio della gara! 17.16 A difendere i colori azzurri in pista ci sarà la sola Maybritt Vigl. La giovanissima classe 2004 è una specialista della velocità, ma deve ancora crescere parecchio per puntare alle posizoni di vertice. Quest’anno la bolzanina è stata in grado di siglare il proprio personale di 1.15.93 nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Calgary. Da allora l’azzurra non è più riuscita a confermarsi su quei livelli mostrando una forma fisica via via sempre meno performante. 17.13 L’Italia ha cominciato queste olimpiadi di casa con dei risultati stellari nello Speed Skating! Al favoloso oro di Lollobrogida sui 3000 metri, si è aggiunto lo splendido bronzo del giovane Riccardo Lorello sui 5000 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it

Buongiorno a tutti gli appassionati di sport.

Questa mattina si sono aperti i quarti di finale dei 1000 metri femminili di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

